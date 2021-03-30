Van semalarında dolunay

Son 7 yılda çekilen dolunay fotoğraflarından oluşan video VAN - Van semalarından son 7 yılda, çeşitli tarihlerde çekilen ve aralarında 'kanlı ay', 'süper ay' ve 'mavi ay'ın da yer aldığı fotoğraflar, dolunayın değişik tonlarını ortaya koydu.