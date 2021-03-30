Van semalarında dolunay
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Van semalarında dolunay

Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Son 7 yılda çekilen dolunay fotoğraflarından oluşan video VAN - Van semalarından son 7 yılda, çeşitli tarihlerde çekilen ve aralarında 'kanlı ay', 'süper ay' ve 'mavi ay'ın da yer aldığı fotoğraflar, dolunayın değişik tonlarını ortaya koydu.

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Son 7 yılda çekilen dolunay fotoğraflarından oluşan video VAN - Van semalarından son 7 yılda, çeşitli tarihlerde çekilen ve aralarında 'kanlı ay', 'süper ay' ve 'mavi ay'ın da yer aldığı fotoğraflar, dolunayın değişik tonlarını ortaya koydu.

Van semalarında dolunay
Van semalarında dolunay
Van semalarında dolunay
Van semalarında dolunay

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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