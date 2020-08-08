VAN Şehit anısına yaptırılan şadırvanın açılışına şehit yakınları ve gaziler katıldı Şehit anısına yaptırılan şadırvanın açılışına şehit yakınları ve gaziler katıldıAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, 3,5 yıl önce PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin annesi Gönül Bahçe ile babası Ömer...

Şehit anısına yaptırılan şadırvanın açılışına şehit yakınları ve gaziler katıldı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, 3,5 yıl önce PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin annesi Gönül Bahçe ile babası Ömer Bahçe, oğullarının düğünü için biriktirdikleri parayla, Kara Yusuf Paşa Camii'ne şadırvan yaptırdı. 'Vatan Çeşmesi' adını verdikleri Şadırvanının açılışı Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, şehit yakınları ve gaziler tarafından yapıldı.

Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Karaburun köyü yakınlarında, 18 Nisan 2017 tarihinde, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe (23), tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde şehit oldu. Şehit Bahçe'nin acısıyla yıkılan ailesi, oğulları için Erciş merkezdeki Kara Yusuf Paşa Camii'nin bahçesine, şadırvan yaptırdı. Geçtiğimiz hafta bitirilen şadırvanın açılışı ise Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, şehit yakınları ve gaziler tarafından yapıldı. Şehit babası Ömer Bahçe, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu ile şehit yakınlarına teşekkür etti. Açılışta Kuran'ı Kerim okunup dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMNÜ

-Açılış görüntüleri

-Ömer Bahçe'nin konuşması

-Genel detaylar

Barış KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)

Kaynak: DHA