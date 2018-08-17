Van Sdi'den ABD'ye Sert Kınama

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) tarafından Mısır darbesinin yıldönümünü ve ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları kınadı.

Van'da 54 sivil toplum kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ üyeleri, Mısır darbesi sırasında katledilenlerle ABD'nin başlattığı yaptırımları protesto etmek amacıyla Cuma namazı sonrası bir araya geldi. Hazreti Ömer Camii avlusunda bir araya gelen SDİ üyeleri, kitlesel bir basın açıklaması yaparak ABD'yi sert bir dille kınadı. SDİ adına basın metnini okuyan Emrah Bozkaya, "Mısırda da 25 Ocak 2011'de diktatör Hüsnü Mübarek'in devrilmesi ile sonuçlanmıştır. Akabinde Mısır'da ilk defa yapılan adil seçimlerle meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi seçilmiştir. Halkı Müslüman olan diğer ülkelerdeki seçim sonuçlarının da Mısır gibi sonuçlanması, Müslüman yöneticilerin başa gelmesi emperyalist ABD, İngiltere, İsrail, Fransa, Rusya, Çin ve eli kanlı sömürgecileri tedirgin etmiştir. İslami hassasiyeti olan parti, cemaat ve liderlerin önüne geçmek için benzeri ülkemizde de yapılan 27 Nisan muhtırası, 17-25 Aralık operasyonları, gezi olayları, 6-7 Ekim Kobani olayları, çukur siyaseti, 15 Temmuz FETÖ-ABD darbe kalkışması, ekonomik savaşlar, dolar spekülasyonları gibi yöntemlerle darbe zemini hazırlayıp halkın seçmiş olduğu meşru lider ve yönetimlere darbeler gerçekleştirmişlerdir" dedi. - VAN