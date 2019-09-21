Van saldırıya uğradılar, bir buket çiçekle teşekküre gittiler

21.09.2019 12:42

Saldırıya uğradılar, bir buket çiçekle teşekküre gittiler

ARICILAR BİRLİĞİ BAŞKANI ARILAR KORUMA GÜDÜSÜYLE SALDIRDI

Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde oldukça verimli bir sezon geçiren ve son 17 yılın en iyi bal verimini aldıkları için 'şükür duası' yaparken protokol üyeleri ile birlikte arıların saldırısına uğrayan Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, bir grup arıcı ile birlikte saldırıya maruz kaldıkları bölgeye giderek arılı kovana bir buket çiçek bıraktı. Tandoğan, verimli bir sezon geçirdikleri için arılara minnettar olduklarını söyledi. Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık için önemli bölgeler olan Van ve çevresinde, geçen yıl sezon verimsiz geçti. Bununla ilgili çözüm önerileri ve yapılacaklar konusunda Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan arıcılarla Bahçesaray ilçesinde bir toplantı yaparak fikir alışverişinde bulunuldu. Arıcılar, bunu mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasına ve küresel ısınmanın etkilerine bağladı. Bu yıl da aynı şeylerin yaşanmaması için toplanan arıcılar, Haziran ayında sezonu açarken, bereketli olması için 'bal' duasına çıktı. Oldukça verimli bir sezon geçiren arıcılar, 2 gün önce de 'şükür duası' yapmak istedi.

Ancak İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, tam dua edileceği sırada arıların saldırısı yaşandı.Arıların ani saldırısı nedeniyle aralarında İlçe Kaymakamı Muhammet Öztabak, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Abdullah Başer ile Van Tarım Müdürü İbrahim Görentaş'ın da bulunduğu protokol üyeleri oldukça zor anlar yaşamış ve bu koşuşturma yaklaşık 5 dakika sürmüştü. Bunun üzerine protokol üyeleri ve arıcılar da yaklaşık 100 metre kadar uzaklıkta dua etmek ve açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan ve bir grup arıcı, bugün yine kovanların bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Ancak bu ziyarete, bu kez bir buket çiçekle gidildi. Takım elbise giyip, kravat takan, Tandoğan, arılara kesinlikle kızgın olmadıklarını söyledi. Son 17 yılın en iyi bal verimini aldıklarını belirten Tandoğan, velinimetleri olan arılara teşekkür ettiklerini ve anlamlı olması için de kovana çiçek bıraktıklarını belirtti.Tandoğan, Küresel ısınmanın son yıllarda kendini iyi hissettirdiğinde bal yok gibiydi. Özellikle geçen sene kurakla beraber arı ölümleri de yüzde 70 ile 80 sevyelerinde oldu ve arı kaybı yaşandı.Sezonun başında Mayıs ayında arıya baktığımız kadarıyla bir gelişme olmadığı, sezonun kurak geçebileceğini gösteriyordu. Bugün aynı yerde yaklaşık 5 ay önce bir grup arıcı ve imam eşliğinde sezonun bal hasadının verimli geçmesi için dua etmiştik ve bu yıl iyi bir sezon geçirdikdedi.

Yaşanan saldırı ile ilgili bal arılarının hassas olduğu dönemlerin olduğunu ifade eden Tandoğan, Duadan sonra inanılmaz bir bal sezonu geçirdik diyebilirim. Uzun zamandır böyle bir sezon görülmedi. Hasat zamanı da böyle bir dönemdir. Bu dönemlerde arılar inanılmaz bir refleks içine girerler. Bu da koruma güdüsünden kaynaklanıyor ve arılar bu dönemde kimseyi kovana yaklaştırmamaya çalışır. 2 gün önce de bundan dolayı saldırı olayını yaşadık. Ama ne olursa olsun bizler arılarımıza minnettarızdiye konuştu.

Kaynak: DHA