Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne ziyaret İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Bahçesaray Devlet Hastanesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Bahçesaray Devlet Hastanesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu ve Van'da bulunan hastane yöneticileri, ilçe hastanelerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Bahçesaray ilçesinde hastanede incelemelerde bulunan Sünnetçioğlu, yaptığı açıklamada, koronavirüs tehdidi sürerken, denetimler yapıp sorunları minimize ederek eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçe hastanelerinde aksaklıkların giderilmesi konusunda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve hastane yöneticileri ile sıkı denetimler yaptıklarını belirten Sünnetçioğlu, "Bu bağlamda Bahçesaray Devlet Hastanemizde yapmış olduğumuz denetimde özellikle hastalar konusunda büyük bir titizlik sağlanmasını istedik. Ayrıca hastane personellerimizden koronavirüs tedbirleri kapsamında hasta ziyaretlerinde temasın azaltılmasını ve koronavirüse karşı daha dikkat etmelerini istedik." ifadelerini kullandı.

Sünnetçioğlu, ayrıca hastaları maske kullanımı, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA