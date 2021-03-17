Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'dan "yeni bir dalgaya sebep olmayın" çağrısı
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Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'dan "yeni bir dalgaya sebep olmayın" çağrısı

17.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:15
Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'dan

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kurallara uyulması çağrısında bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen "Pandemi Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Sünnetçioğlu, vaka artışlarının taziye, nişan ve düğün gibi kalabalık ortamlardan kaynaklandığını söyledi.

Vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmasını isteyen Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Normalleşme için bütün vatandaşlarımızın mutlaka tedbirlere harfiyen uymalarını özellikle öneriyoruz. Çünkü en ufak bir rehavet bütün kazanımlarımızı alabilir. O nedenle mutlaka maske, sosyal mesafe, kuralına uyup kalabalık ortamlardan uzak durmak ve hijyene önem vermeliyiz. Bu konularda kesinlikle taviz vermememiz gerekir. En büyük bulaşma nedeni kalabalık ortamlardır. Yeni bir dalgaya sebep olmayın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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