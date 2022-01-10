Van Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Haberler
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Van Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Van Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sünnetçioğlu, mesajında, gazetecilerin haber alma özgürlüğünün simgesi olduğunu belirtti.

Gazeteciliğin özveri gerektiren bir meslek olduğunu aktaran Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak önemli bir görevi icra ediyor. Vatandaşların zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olan gazeteciler, milletimizin gören gözü, işiten kulağıdır. Gece gündüz demeden görev yapan tüm basın mensuplarımızın gününü kutluyorum."

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AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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