VAN 'REXO' VE 'MAGNUM'LU ARAMADA 306 KİLO 845 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN'ın Edremit ve İpekyolu ilçelerinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta, narkotik köpekler 'Rexo' ve 'Magnum' ile yapılan aramada, 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Edremit ve İpekyolu ilçelerinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta, narkotik köpekler 'Rexo' ve 'Magnum' ile yapılan aramada, 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan müşterek operasyonda, Van'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik köpek 'Rexo' ile arama yapıldı. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 256 kilo 30 gram ile İpekyolu ilçesinde durdurulan araçta ise narkotik köpek 'Magnum' ile arama yapıldı. Aramada, 50 kilo 815 gram eroin olmak üzere her iki operasyonda 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi. Yakalanan eroin ile ilgili N.Ç., ve R.Y., gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı