Van polisinden 'Kadınlar Günü' etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.
Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.
Van Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan kadın personeller, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Hafiziye ve Süphan mahallelerindeki semt pazarları ile Esentepe Aile Destek Merkezinde bulunan kadınları ziyaret etti. Polis ekipleri, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlanarak, çiçek ve hediye takdim etti. - VAN