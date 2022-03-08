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Van polisinden 'Kadınlar Günü' etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van polisinden 'Kadınlar Günü' etkinliği

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.

Van Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan kadın personeller, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Hafiziye ve Süphan mahallelerindeki semt pazarları ile Esentepe Aile Destek Merkezinde bulunan kadınları ziyaret etti. Polis ekipleri, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlanarak, çiçek ve hediye takdim etti. - VAN

Van polisinden 'Kadınlar Günü' etkinliği

Van polisinden 'Kadınlar Günü' etkinliği

Van polisinden 'Kadınlar Günü' etkinliği

Van polisinden 'Kadınlar Günü' etkinliği

Van polisinden 'Kadınlar Günü' etkinliği

Van polisinden 'Kadınlar Günü' etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Van Emniyet Müdürlüğü, Dünya Kadınlar Günü, Esentepe, Mart, Yerel, Haberler

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