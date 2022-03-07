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Van polisinden kadın sürücülere sürpriz

İhlas Haber Ajansı, Yılmaz Sönmez - Yerel
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Van polisinden kadın sürücülere sürprizVAN Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücü ve yolcuları durdurup karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

VAN (İHA) - Van polisinden kadın sürücülere sürpriz

VAN Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücü ve yolcuları durdurup karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Van Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Semaverli Kavşağı civarında trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araçlarda bulunan kadın sürücüler ve yolculara trafik polisleri tarafından karanfil hediye edildi. Trafik polisleri, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sürücülerin yanı sıra hem kendi meslektaşı olan kadın trafik polislere hem kadın basın mensuplara hem yolculara hem de yoldan geçen kadınlara karanfil ve hediyeler vererek günlerini kutladı.

Kadın sürücü ve yolcular ise uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerini unutmayan polis ekiplerine teşekkür etti.

Van polisinden kadın sürücülere sürpriz

Van polisinden kadın sürücülere sürpriz

Van polisinden kadın sürücülere sürpriz

Van polisinden kadın sürücülere sürpriz

Van polisinden kadın sürücülere sürpriz

Van polisinden kadın sürücülere sürpriz

Van polisinden kadın sürücülere sürpriz

Van polisinden kadın sürücülere sürpriz

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Van, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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