Van polisinden "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı" eğitimi - Haberler
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Van polisinden "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı" eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van polisinden

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı" konularında eğitim verildi.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı" konularında eğitim verildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, SİBERAY programı çerçevesinde İpekyolu İMKB Fen Lisesini ziyaret etti. Okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen polisler, "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı" konularında eğitim verdi. - VAN

Van polisinden Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı eğitimi

Van polisinden Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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