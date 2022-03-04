Van polisinden bilgilendirme çalışması
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri esnafı değişik konularda bilgilendirmeye devam ediyor.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri esnafı değişik konularda bilgilendirmeye devam ediyor.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşı ziyaret ederek; KADES, hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirme yaparak el broşürü dağıttı. - VAN