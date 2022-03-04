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Van polisinden bilgilendirme çalışması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri esnafı değişik konularda bilgilendirmeye devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri esnafı değişik konularda bilgilendirmeye devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşı ziyaret ederek; KADES, hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirme yaparak el broşürü dağıttı. - VAN

Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van polisinden bilgilendirme çalışması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Toplum Destekli Polislik, Van Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, Esnaf, 3. Sayfa, Haberler

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