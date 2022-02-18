Van polisinden bilgilendirme çalışması

VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından esnaf ve vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali ile İpekyolu ilçesindeki esnaf ve vatandaşı ziyaret etti. Ziyaretlerde; 'Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar, İletişim Yoluyla Dolandırıcılık, KADES ve Hırsızlık' konuları hakkında bilgilendirme yapan polisler, el broşürü de dağıttı. - VAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa