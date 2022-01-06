Van polisi vatandaşlara KADES' ile dolandırıcılık konularını anlatıyor - Haberler
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Van polisi vatandaşlara KADES' ile dolandırıcılık konularını anlatıyor

Van polisi vatandaşlara KADES' ile dolandırıcılık konularını anlatıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Van'da polis ekipleri, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile dolandırıcılık ve hırsızlık konuları hakkında bilgilendirme yapıyor.

VAN (İHA) - Van'da polis ekipleri, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ile dolandırıcılık ve hırsızlık konuları hakkında bilgilendirme yapıyor.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesine bağlı Alipaşa Mahallesi, Sıhke Caddesi üzerinde bulunan esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek hem KADES'i anlattılar, hem de dolandırıcılık ve hırsızlık konuları hakkında bilgilendirme yaparak 110 adet el broşürü dağıttılar. - VAN

Van polisi vatandaşlara KADES' ile dolandırıcılık konularını anlatıyor

Van polisi vatandaşlara KADES' ile dolandırıcılık konularını anlatıyor

Van polisi vatandaşlara KADES' ile dolandırıcılık konularını anlatıyor

Van polisi vatandaşlara KADES' ile dolandırıcılık konularını anlatıyor

Van polisi vatandaşlara KADES' ile dolandırıcılık konularını anlatıyor

Van polisi vatandaşlara KADES' ile dolandırıcılık konularını anlatıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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