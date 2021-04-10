Van polisi vatandaşlara çikolata ikram etti

Van'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176'nci yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Van'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176'nci yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Van Valiliğinin bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürlüğü çelenginin bırakılmasıyla başlayan kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Beşyol Meydanında caddeden geçen vatandaşlara kurallara uyduğu için teşekkür eden polis, kendilerine çikolata ikramında bulundu. Korona virüs ile mücadelede mesafe, maske ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatan polis, kurallara uyulması noktasında uyarılarını yineledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı