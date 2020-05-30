Van polisi uyuşturucu operasyonlarıyla terörün finans kaynağını kurutuyor
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Van polisi uyuşturucu operasyonlarıyla terörün finans kaynağını kurutuyor

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 5 günde gerçekleştirdiği operasyonlarda 670 kilo eroin ele geçirerek terör örgütü PKK'nın en büyük finans kaynağına geçit vermedi.

Van polisi uyuşturucu operasyonlarıyla terörün finans kaynağını kurutuyor
30.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:09

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 5 günde gerçekleştirdiği operasyonlarda 670 kilo eroin ele geçirerek terör örgütü PKK'nın en büyük finans kaynağına geçit vermedi.

Bölgede huzur ve güvenliğin tesis edilmesi, asayişin sağlanması amacıyla gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terör örgütünün bitme noktasına gelmesi, uyuşturucuyla mücadelenin de daha etkin yürütülmesini sağladı.

Bölgede terör olaylarının azalmasıyla uyuşturucu operasyonlarına ağırlık veren Van Emniyet Müdürlüğü, bu bölgeden batı illerine uyuşturucu nakli ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Son yıllardaki uyuşturucu operasyonlarıyla dikkati çeken Van narkotik ekipleri, 2020'de de aynı başarıyı sergilemeye devam ediyor.

Uyuşturucuya karşı verilen amansız mücadelede narkotik dedektör köpekleri de ekiplerin adeta sağ kolu gibi görev yapıyor.

"Kararlı mücadelemiz sürecek"

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Muhsin Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu satışının ve naklinin engellenmesi için narkotik polislerinin gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle uyuşturucu madde kaçakçılığında önemli bir geçiş güzergahı olduğunu belirten Dumlupınar, son günlerde başarılı operasyonlarla Van'da önemli miktarda uyuşturucu ele geçirdiklerini aktardı.

Uyuşturucuyla mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Dumlupınar, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun da belirttiği gibi Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi olarak son 5 günde 670 kilogram eroin yakalamamız oldu. Öncelikle sayın Bakanımıza, bizi onurlandıran, gururlandıran iyi dilekleri için Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı adına şükranlarımızı sunuyoruz. Şube olarak saat mefhumu gözetmeksizin çaba gösteriyoruz. Bundaki en büyük etken arkadaşlarımızın göstermiş olduğu özveridir. Uyuşturucudan teröre kaynak sağlandığı biliniyor. Biz terörün finans kaynağına darbe indirmek, gençlerimizi, çocuklarımızı bu illetten korumak istiyoruz."

"Ekiplerimizin en büyük destekçisi narkotik köpeği dostlarımız"

Ekiplerin başarısında narkotik köpeklerinin önemli payının olduğuna dikkati çeken Dumlupınar, Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 7 yıl boyunca önemli operasyonlarda görev yapan "Liza" isimli köpeğin yakalandığı hastalık nedeniyle kısa süre önce ölmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

"Liza" gibi "Zeus", "Bozu", "Rexo", "Şila", "Kara", "Oskar" ve "Zeyna" isimli dostlarıyla bu illete "dur" demeye devam edeceklerini belirten Dumlupınar, "Ekipteki sevimli dostlarımıza arkadaşlarımız kendi çocuklarına gösterdikleri sevgiyi, şefkati gösteriyor. Bu hassas burunlu dostlarımızın uyuşturucu maddeyle operasyonlarında yardımları yadsınamaz ve küçümsenemez." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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