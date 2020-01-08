: Van polisi terörün finans kaynağı uyuşturucuya 2019'da da geçit vermedi

08.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:27

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, geçen yıl gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 5 ton 715 kilo 355 gram uyuşturucu ele geçirerek terör örgütü PKK'nın en büyük finans kaynağına geçit vermedi.

Bölgede huzur ve güvenliğin tesis edilmesi, asayişin sağlanması amacıyla gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terör örgütünün bitme noktasına gelmesi, uyuşturucuyla mücadelenin de daha etkin yürütülmesini sağladı.

Bölgede terör olaylarının azalmasıyla uyuşturucu operasyonlarına ağırlık veren Van Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, Van üzerinden batı illerine uyuşturucu nakli ve ticaretinin önlenmesi için kararlılıkla mücadele etti.

Son yıllarda ele geçirdikleri uyuşturucu miktarıyla Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Van narkotik ekipleri, 2019'da da aynı başarıyı sergileyerek en önemli güzergahlardan biri olan Van'da uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı.

Narkotik ekipleri 2019'da gerçekleştirdikleri 397 operasyonda 5 ton 231 kilo 754 gram eroin, 346 kilo 360 gram esrar, 42 kilo 907 gram afyon sakızı, 94 kilo 334 gram metamfetamin, 3 bin 49 sentetik hap, 358 kök Hint keneviri ile 38 gram kokain ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 711 şüpheliden 284'ü tutuklandı.

"Uyuşturucu yakalamaları çukur olaylarından sonra arttı"

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Muhsin Dumlupınar, AA muhabirine, uyuşturucu satışının ve naklinin engellenmesi için narkotik polislerinin gece gündüz görev yaptığını söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle uyuşturucu madde kaçakçılığında önemli bir geçiş güzergahı olduğunu belirten Dumlupınar, Van'ın da bu konuda ülkenin en önemli noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Bu nedenle son 3 yılda Van'da ciddi miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğine dikkati çeken Dumlupınar, "Çukur olaylarından sonra terörle etkin ve verimli mücadelenin etkisiyle görev sahamızın genişlemesi söz konusu oldu. Bölücü terör örgütü PKK'nın uyuşturucudan ciddi anlamda finans sağladığı artık tüm çevrelerce biliniyor. En son Avrupa uyuşturucu raporunda da bu konu işlendi. Bundan dolayı ele geçirilen uyuşturucu miktarındaki artış, bir anlamda terörün finansmanının da önüne geçmektedir." diye konuştu.

"Farklı güzergahlara gitmeye başladılar"

Van'da son 3 yılda ortalama 5-6 ton dolayında uyuşturucunun ele geçirildiğini ve bunun rekor düzeyde olduğunu aktaran Dumlupınar, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Türkiye genelinde ve özelikle ilimizde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin başarılı operasyonlarla uyuşturucuya geçit vermemesi, uyuşturucu kaçakçıların kuzey ya da güney rotası gibi farklı güzergahlara kendilerini kanalize etmelerine neden oldu. Bunda ülkemizin Narkotik Suçlarla Daire Başkalığı ile yine ilimiz ekiplerinin çalışmalarının büyük etkisi var. Bölücü terör örgütü PKK'nın uyuşturucu üzerinden çok ciddi kaynak sağladığı her yerde görülüyor. Bunu önlemeye çalışıyoruz."

Operasyonlarda "hassas burunlar" olarak adlandırılan narkotik köpeklerin en büyük yardımcıları olduğunu anlatan Dumlupınar, "Ele yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirmemizde çok büyük etkileri oldu. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Onlar her ne kadar farklı yöntemler, metotlar denese de biz daha iyisini yaparak mücadelemizi sonuna kadar aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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