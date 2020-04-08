Van polisi, sokak hayvanlarını unutmadı Van polisi, sokak hayvanlarını unutmadıVAN Emniyet Müdürlüğü personeli, sofralarında artan yemekleri, çöpe atmak yerine sokak hayvanları için dışarı bırakıyor.

Van polisi, sokak hayvanlarını unutmadı

VAN Emniyet Müdürlüğü personeli, sofralarında artan yemekleri, çöpe atmak yerine sokak hayvanları için dışarı bırakıyor. Sokak hayvanlarını elleriyle besleyen polisler, görüntü çekip, sosyal medyadan paylaştı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, cadde ve sokaklarda yoğun çalışma yürüten Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmuyor. Sofralarında artan yemekleri özenle ayıran polisler, can dostlarını sokakta elleriyle besliyor. Herkese örnek olabilmesi için görüntü çekip, sosyal medyadan da paylaşan polisler, 'Van Emniyet Müdürlüğü olarak kalan yemekleri çöpe atmıyoruz, atık yemek olarak hayvanlarımıza dağıtıyoruz', 'Hayvanların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var', 'Hayvanlar insanların eni iyi dostudur', 'Doğada her canlının yaşama hakkı var' mesajları verdi.

Kaynak: DHA