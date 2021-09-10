Van polisi mağdur kadını ziyaret edip KADES'i anlattı
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Van polisi mağdur kadını ziyaret edip KADES'i anlattı

Van polisi mağdur kadını ziyaret edip KADES'i anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdur kadını ziyaret ederek sıkıntılarını dinledikten sonra Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdur kadını ziyaret ederek sıkıntılarını dinledikten sonra Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle mücadele kapsamında kadın acil destek uygulamasının tanıtımını yapmak ve daha fazla kadın vatandaşımıza ulaşmak amacıyla; Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimizde bulunan Ç.E. isimli mağdur kadın ziyaret edilmiş. Yapılan ziyarette görevlilerimizden istekleri alınmış ve KADES uygulaması hakkında kendisine ve ailesine bilgilendirme yapılarak uygulama yüklenmiştir. Van İl Emniyet Müdürlüğü olarak kadına yönelik şiddetle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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