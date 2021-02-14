Van polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
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Van polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

14.02.2021 09:52 | Son Güncelleme: 14.02.2021 09:56
Van polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

VAN'da, hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polisler, sokaklarda yaşayan hayvanlar için yiyecek bıraktı.

VAN'da, hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polisler, sokaklarda yaşayan hayvanlar için yiyecek  bıraktı. 

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgının önlenmesi için hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları unutulmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanları da yalnız kaldı. Aç kalan hayvanların yardımına, devriye görevi yapan İpekyolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yetişti. Ekipler, araçta yişeceklerle sokak hayvanlarını besledi.


Van polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Van polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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