VAN POLİSİ KADIN SÜRÜCÜLERİ KARANFİL İÇİN DURDURDU

VAN Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın sürücüleri durdurarak karanfil verdi. Uygulama için durdurulduklarını zanneden kadın sürücüler, karanfille karşılanınca şaşkınlık yaşadı. Kadın sürücüler polis ekiplerini teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Maraş Caddesi'nde bu kez uygulama için değil, karanfil vermek için kadın sürücüleri durdurdu. Uygulama için durdurulduklarını zanneden kadın sürücüler, karanfillerle karşılayan polisleri karşılarında görünce büyük sürpriz yaşadı. Uygulama noktasında kadın sürücülerinin yanı sıra, durakta otobüs bekleyen kadınlara ve kadın trafik polislerini de karanfil dağıttı.