Van polisi çocuklarla buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van polisi çocuklarla buluştu

Van polisi çocuklarla buluştu

Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kenar mahallerdeki çocuklarla zaman geçirip, ailelerini terör olayları konusunda bilgilendiriyor.

VAN (İHA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kenar mahallerdeki çocuklarla zaman geçirip, ailelerini terör olayları konusunda bilgilendiriyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesinde ailelerle bir araya geldi. Burada çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan ekipler, 'terörle mücadele' konusunda hem çocukları hem de ailelerini bilgilendi. Polis ekipleriyle sohbet eden ve zırhlı araçlara binen çocuklar, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, polis ekiplerine sevgi gösterisinde bulundu. - VAN

Van polisi çocuklarla buluştu

Van polisi çocuklarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Terör, Van, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title