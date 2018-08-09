Van Persie'li Feyenoord, Slovakya'da Trencin'e 4-0 Yenildi
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Robin van Persie'li Feyenoord, Slovakya ekibi Trencin'e 4-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trencin ile Feyenoord, Slovakya'da karşı karşıya geldi. Feyenoord, oldukça etkisiz oynadığı maçta Trencin'e 4-0 yenilerek gecenin en büyük sürprizlerinden birine imza attı.
Büyük bir sürprize imza atan Trencin'in gollerini 6, 37, 63. dakikalarda Mance ve 44. dakikada Azango kaydetti.
VAN PERSIE SAKAT
Henüz 5 gün önce Hollanda Kupası'nda PSV'yi yenip şampiyon olan Feyenoord, Trencin karşısında pozisyona girmekte bile zorluk çekerken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
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