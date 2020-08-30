VAN Otomobilin bagajındaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Şila' buldu
Otomobilin bagajındaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Şila' bulduVAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpek 'Şila' ile yapılan aramada, bagaja gizlenen 4 kilo 155 gram metamfetamin ele geçirildi.
30.08.2020 08:49 | Son Güncelleme: 30.08.2020 08:53
Otomobilin bagajındaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Şila' buldu
VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpek 'Şila' ile yapılan aramada, bagaja gizlenen 4 kilo 155 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit'in Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpek 'Şila' ile arama yapıldı. Detaylı aramada, otomobilin bagaj kısmındaki boşluklara gizlenen, 10 paket halinde 4 kilo 155 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA