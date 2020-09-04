VAN Oscar, çekiciye bağlı dorsede 14 kilo 295 gram uyuşturucu buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

VAN Oscar, çekiciye bağlı dorsede 14 kilo 295 gram uyuşturucu buldu

Oscar, çekiciye bağlı dorsede 14 kilo 295 gram uyuşturucu bulduVAN'ın Gevaş ilçesinde, yol kontrolü sırasında durdurulan çekiciye bağlı dorsede, narkotik köpek 'Oscar' ile yapılan aramada, 14 kilo 295 gram metamfetamin ele geçirildi.

04.09.2020 09:43 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:50

Oscar, çekiciye bağlı dorsede 14 kilo 295 gram uyuşturucu buldu

VAN'ın Gevaş ilçesinde, yol kontrolü sırasında durdurulan çekiciye bağlı dorsede, narkotik köpek 'Oscar' ile yapılan aramada, 14 kilo 295 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.K., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gevaş ilçesinde yaptığı yol kontrolü sırasında şüpheli gördükleri çekiciyi durdurdu. Çekiciye bağlı dorsede dedektör köpek 'Oscar' ile arama yapıldı. Aramada, dorseye gizlenmiş 14 kilo 295 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.K., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

VAN Oscar, çekiciye bağlı dorsede 14 kilo 295 gram uyuşturucu buldu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Alişan Demet Akalın Defne Samyeli Tuna Kiremitçi
Spor Erol Bulut Nihat Özdemir Sergen Yalçın Enner Valencia Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Eylül Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: VAN Oscar, çekiciye bağlı dorsede 14 kilo 295 gram uyuşturucu buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 09:50:28. #1.14#
title