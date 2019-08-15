Van OSB'de bayramlaşma

15.08.2019 16:15

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'ın katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayramlaşma programında konuşan Memet Aslan, "Her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramında da sanayicilerimiz ile geleneksel bayramlaşma töreni düzenledik. Yatırımcılarımızla bir araya geldik. Bayramlaşma toplumsal kaynaşmanın ruhuna uygun bir aksiyonda gerçekleşti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Paylaşmanın sosyal hayat üzerindeki önemi vurgulandı. Cami hocamız güzel bir Kur'an tilaveti gerçekleştirdi. Ülkemizin ve milletimizin birliği ve bütünlüğü, yeryüzü coğrafyasındaki tüm insanlığı barış ve huzuru, sanayicimizin kazasız belasız, hayırlı ve bereketli kazançları için dua yapıldı. Daha sonra sanayicilerimiz bir birlerine iyi dilek ve temennilerde bulunularak program sonlandırıldı" dedi. - VAN

Kaynak: İHA