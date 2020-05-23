Van OSB Başkanı Aslan'dan Ramazan bayramı mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van OSB Başkanı Aslan'dan Ramazan bayramı mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Van OSB Başkanı Aslan'dan Ramazan bayramı mesajı
23.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:42

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Aslan, "Ramazan'ı uğurlarken "el-veda ya şehr-i Ramazan" ilahileri söylüyor, bu rahmet, bağışlanma ve kurtuluşa erme ayından ayrılmanın hüznünü yaşıyoruz. Ama rahmeti bol Rabbimiz, adeta "Üzülmeyin, bayram edin; çünkü bunu hak ettiniz, çünkü Ramazan'da ve bayramda olup biteni bilseniz ağlamaz gülerdiniz, mahzun olmaz sevinirdiniz" dercesine bize bir bayram lütfediyor. Hasretler kavuşuyor, dargınlar barışıyor, çocuklar cıvıldaşıyor. Bu neşe yerden manevi göklere, meleklerin dünyasına yansıyor, onlar da bizim bayramımıza iştirak ediyor. İnsanlığın büyük bir sınavdan geçtiği bu dönemde her zamanki bayramlardan farklı bir bayram kutlaması yaşayacağız. Maalesef toplu bayramlaşmalar olmayacak, büyüklere gidilmeyecek, dosta, ahbaba, akraba ziyaretleri yapılmayacak biraz mahzun bir bayram geçireceğiz. Ama bunu da Rabbimizin bir imtihanı olarak görüp, dersler çıkararak ilahi mesajı idrak etmeye gayret edeceğiz. Bayramın manevi duygusunu kendi içimizde ve beraber yaşadığımız aile efradımızla yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağız. Başı rahmet ortası mağfiret ve sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazanın feyzinden, bereketinden, rahmetinden ve mağfiretinden istifade etmenin hazzıyla mutluluğuyla bayramımızı yaşayacağız. Bizleri mübarek üç aylara ulaştıran, ardından on bir ayın sultanı Ramazan'a kavuşturan, bize bahşettiği sağlık ve sıhhatle orucumuzu tutmamızı nasip eden ve bizleri vuslata erdiren Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler ediyoruz. Affın, bağışlanmanın, feyzin ve rahmetin sonsuz olduğu, ikramın sınırsız olduğu bu günlerin hatırına insanlığın covid-19 pandemisinden kurtuluşuna, kanın, gözyaşının, zulmün ve tecrittin son bulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğin tesisine, huzur, mutluluk ve barışın hüküm süreceği bir dünya dileğiyle tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın...
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Hatice Çarpar Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Can Bartu Bülent Uygun Michael Jordan Ivan Obradovic
Daha Fazla Mhp Silah Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Van OSB Başkanı Aslan'dan Ramazan bayramı mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 14:42:38. #1.15#
title