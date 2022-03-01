Van Olgunlaşma Enstitüsü Van kahvaltısını öğrencilere tanıttı

VAN (AA) - Van Olgunlaşma Enstitüsü yaptığı çalışmayla kentteki kahvaltı kültürünü tanıtıyor.

Bu kapsamda, Van Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yiyecek-içecek hizmetleri bölümü öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya gelen enstitü üyeleri, Van kahvaltısı ve ürün çeşitliliği hakkında bilgi verdi.

Öğretmen ve öğrencilere, siyabolu-kengerli yumurta ile siyabolu-kavurma tattıran enstitü çalışanları, ayrıca misafirlerine özel hazırladıkları kahvaltı ürünleri tanıtım kartları hediye etti.

Bazı tatları ilk defa denediklerini söyleyen öğretmen ve öğrenciler, böyle lezzetlerin yerelle sınırlı kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, programda yaptığı bilgilendirmede, yemek ve mutfak kültürünün, toplumların yaşam şekillerini, kimliğini ve beslenme alışkanlıklarını ortaya koyan kültürel miraslar olduğunu vurguladı.

Eşsiz kahvaltı kültürü ile özdeşleşen Van'ın, ürün çeşitliliği ve lezzetiyle ön plana çıktığını belirten Evliyaoğlu, "Van kahvaltısının en önemli özelliği yiyeceklerin tamamen doğal, yerel olmasıdır. Kahvaltı sofrası otlu peynir, organik Van balı, yoğurt kaymağı, süt kaymağı, yayık tereyağı, cacık, kavurmalı-sucuklu yumurta, murtuğa, kavut, siyabolu-kengerli yumurta, siyabolu kavurmadan meydana gelmektedir. Van'daki kahvaltı kültürünün yerelden başlayarak, ulusal ve uluslararası basında tanıtımı noktasında da farklı çalışmalar yapacağız." diye konuştu.