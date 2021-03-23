Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Evliyaoğlu basınla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Evliyaoğlu basınla bir araya geldi

23.03.2021 13:00 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:06
Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Evliyaoğlu basınla bir araya geldi

Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Neşe Evliyaoğlu, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Neşe Evliyaoğlu, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığında düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Neşe Evliyaoğlu, Türkiye'de 24 enstitünün bulunduğunu ve bunlardan bir tanesinin de Bitlis ve Hakkari'nin de bağlı olduğu Van'da kurulduğunu belirtti. 2019 yılında Van'da kurulan olgunlaşma enstitüsünde 24 kişinin hizmet verdiğini aktaran Evliyaoğlu, "Olgunlaşma enstitüsü; eğitimini yarım bırakan meslek lisesi öğrencilerine ya da bir üst eğitime devam etmek isteyenlere denklik diploması veren bir kurumdur. Araştırma, proje ve tasarım bölümlerimiz var. Tema ve proje kapsamında bu sene Van'da 'Urartu izleri', 'Yemeğimizin lezzetinden kilimimizin desenine' diye iki ayrı proje hazırladık. Bu projelerin bitim tarihi temmuz olup proje sonunda iki önemli defile yapılacaktır. Bu defilelerden bir tanesinde 'Urartu Desenleri' adı altında yerel kıyafetleri sunacağız. Bir sonraki çalışmamız da organize sanayi bölgesinde yapılacak olan evlilik hazırlıkları defilesinde olup orada açılış defilesi bizim tarafımızdan sunulacaktır" dedi.

Amaçlarının Van kültürünü gelenekten geleceğe aktarmak olduğunun altını çizen Evliyaoğlu, "Bunun için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle dezavantajlı durumda olan insanlara meslek edindirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ancak enstitü çalışmalarımıza devam edebilmemiz için bize bağımsız bir okul gerekli. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Van Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde birçok atölyede üretim yapıldığını dile getiren Evliyaoğlu, "Giyim üretim atölyesi, el sanatları atölyesi adı altında nakış, sedef, ahşap yakma, ahşap boyama ve cam işçiliği ile kilim çalışmaları yapılıyor. Bizler geleneksel ağırlıklı çalışıyoruz. Amacımız şehrimize, bölgemize faydalı olmak ve insanları biraz daha objektif bilgilerle yönlendirip, geleneklerine sahip çıkmalarını sağlamaktır. Bunun yanında kurumdaki yetişmiş eleman sayısını arttırıp, üretime daha çok katkı sağlamaktır" diye konuştu.

Toplantı, atölyelerin gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - VAN

Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Evliyaoğlu basınla bir araya geldi
Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Evliyaoğlu basınla bir araya geldi
Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Evliyaoğlu basınla bir araya geldi
Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Evliyaoğlu basınla bir araya geldi
Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Evliyaoğlu basınla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Numan Kurtulmuş Fahrettin Altun Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Türkan Şoray Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Evliyaoğlu basınla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 13:07:40. #1.14#
title