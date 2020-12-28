Van MYO'da devir teslim töreni
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Van MYO'da devir teslim töreni

28.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:01
Van MYO'da devir teslim töreni

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) devir teslim töreni düzenlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) devir teslim töreni düzenlendi.

Van Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'nden Van MYO'ya müdür olarak atanan Prof. Dr. Esvet Akbaş, görevi rektör yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Sedat Yayla'dan devraldı.

Prof. Dr. Sedat Yayla törende yaptığı konuşmada, Van MYO'da görev yapmaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek, "Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin tensipleri doğrultusunda rektör yardımcısı olarak görevime başladım. Rektör yardımcılığı görevimde de gece gündüz çalışarak bu üniversiteye ve şehrimize layık olmaya çalışacağım. Van MYO'da çalıştığım süre boyunca elimden gelenin en iyisini çalışma arkadaşlarımla birlikte yapmaya çalıştık" dedi.

Van MYO Müdürü Prof. Dr. Esvet Akbaş ise rektör yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla'ya bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Prof. Dr. Akbaş törende yaptığı konuşmada, bu göreve atanması nedeniyle Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür ederek, "Van MYO üniversitemizin en eski ve köklü birimlerinden biridir. Ben de diğer müdürlerimiz gibi bu birimi daha ileriye taşımak için tüm gücümle çalışacağım" diye konuştu.

Törene Van MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Himmet Koltaş, Öğr. Gör. Metin Öndeş, Yüksek Okul Sekreteri Özkan Akbulut ve bölüm başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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