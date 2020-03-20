Van, Muş ve Bitlis'te yeni tip koronavirüse karşı tedbirler alınıyor Van, Bitlis ve Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler alınıyor.

Van, Bitlis ve Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler alınıyor.

Van'ın Çatak ilçesinde belediye ekipleri, cadde ve sokakları suyla yıkarken, kamu kurumları, bankalar, iş yerleri ve umuma açık alanları dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın çalışmaları denetledi.

Özalp ilçesinde de hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Emin Polat, yaptığı açıklamada, salgına karşı önlemler kapsamında bir takım çalışmalar yaptıklarını, hayvan pazarını da tedbir amaçlı kapattıklarını ifade etti.

Bitlis

Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamada da salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, iş yerlerinin önündeki kaldırımlarda ve açıkta gıda satışlarının, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızın korunması ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla tedbirlerimiz devam ediyor. Tedbirler kapsamında iş yerlerinin önündeki kaldırımlarda sebze ve meyveler dahil olmak açıkta gıda satışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde de temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra iş yerlerindeki fiyatlar denetlendi.

Özellikle kolonya, maske, sabun ve genel temizlik ürünlerinin fiyatlarını kontrol eden zabıta ekipleri, kurallara uymayan bazı iş yeriyle ilgili işlem yaptı.

Muş

Muş'un Malazgirt ilçesinde de vatandaşlara eldiven ve maske dağıtıldı.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, yaptığı açıklamada, belediye olarak Kovid-19'a karşı gereken önlemleri aldıklarını belirtti.

Farkındalık oluşturmak için maske ve eldiven dağıttıklarını ifade eden Altın, "Esnaflarımızı virüse karşı uyardık. Esnaf kardeşlerimize eldiven ve maske dağıtarak bunları kullanmalarının önemini anlatmaya çalışıyoruz. İsteğimiz herkesin kurallara uyması." dedi.

Kaynak: AA