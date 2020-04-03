Van Muş ve Bitlis'te koronavirüs tedbirleri Van, Muş ve Bitlis'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında çalışma yapıldı.

Van, Muş ve Bitlis'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında çalışma yapıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde ilçeye giriş yapan araçlar, belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Personel Amiri Yıldırım Demir, yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı el birliğiyle mücadele ettiklerini söyledi.

İlçe dışından gelen araçları salgın nedeniyle dezenfekte ederek, yolcuları uyardıklarını belirten Demir, "Virüsün yayılmasını önlemeyi hedefliyoruz. Başta taksi ve minibüs olmak üzere tüm araçlara bu hizmeti vermeye başladık. Dezenfekte çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." dedi.

Muş

Muş'ta da belediye ekipleri, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, ekiplerin düzenli olarak toplu yaşam alanlarını dezenfekte ettiğini söyledi.

Halk sağlığına öncelik tanıdıklarını ifade eden Asya, "İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreci sorunsuz bir şekilde atlatma umudu ile tüm imkanlarımızı kullanacağız. Buna göre gerekli tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz. Bu aşamada en büyük dileğimiz ve tesellimiz vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korumaları. Hep birlikte bu belayı atlatacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Bitlis

Bitlis'in Güroymak ilçesinde oluşturulan yol kontrol noktasında şehirler arası ve şehir için yolcu minibüsleri kontrol edildi.

Kontrollerde seyahat kısıtlaması olmasına rağmen yola çıkan yolculara idari para cezası uygulandı.

Yolcuları koronavirüse karşı uyaran ekipler, zorunlu olmadıkça dışarıyla çıkmamalarını istedi.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Furkan Sancaktutar da çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşların tedbir almasını istedi.

Kaynak: AA