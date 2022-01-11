Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 315 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 315 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 315 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 315 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

HAKKARİ (AA) - Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 315 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 125 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 58 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ve Karayolları ekipleri de kara yolu, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yürüttü.

Esnaf ve vatandaşlar, ev ile iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 2 gündür kent genelinde karın etkili olduğunu söyledi.

Yentür, kardan kapanan 66 köy yolunu en kısa zamanda açmak için çalıştıklarını kaydetti.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 66 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, yollarının en kısa sürede açılması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Belediye karla mücadele ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

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AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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