Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre düşük riskli iller arasında yer alan Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de okul öncesi, ilk, orta ve liselerde yüz yüze eğitime başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre düşük riskli iller arasında yer alan Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de okul öncesi, ilk, orta ve liselerde yüz yüze eğitime başlandı.

Van'da İpekyolu ilçesine bağlı Özgün Coşkun Haydaroğlu İlköğretim Okulu'nda, yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla program düzenlendi.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ilk ders zilini çaldı.

Öğretmenleri eşliğinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınıflarına alınan öğrenciler, uzun süre sonra arkadaşlarıyla buluşmanın sevincini yaşadı.

Sınıfları dolaşan, öğrencilerle sohbet eden Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'da 1500 okulda 310 bin öğrenci ile 19 bin öğretmenin dersbaşı yaptığını söyledi.

Van'ın düşük riskli iller arasında yer almasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Kentimizde bu hafta itibariyle yüz yüze eğitim başladı. Bazı sınıflarda 2 gün yüz yüze, 3 gün de çevrimiçi eğitimler yapılacak. Kovid-19 risk değerlendirme haritasında Van'ın renginin mavi olmasında sağlık çalışanlarımızın, güvenlik güçlerimizin ve vatandaşımızın büyük emeği var. Van Gölü'nün maviliği haritada da rengimizi mavi yapmıştır. Öğrenciler okula başlamanın heyecanını yaşıyor. Vanlı hemşerilerimizden maske mesafe ve temizlik konusuna dikkat etmelerini istiyoruz. Bu süreçte komşu ve taziye ziyaretlerinin yapılmaması gerekiyor. Bundan sonrada tedbirlere riayet ederek maviliğimizi korumamız lazım."

4. sınıf öğrencisi Müberra Sema İlhan ise Kovid-19 salgınından korunmak için önlemlere uyduğunu belirterek, "Evde çok sıkıldık. Okullar açıldığı için çok mutluyum. Öğretmenlerimi arkadaşlarımızı çok özlemiştim." dedi.

Muş

Muş'ta da Fatih İlkokulu'nda düzenlenen programda, sosyal mesafe kurallarına göre sıraya giren öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflara alındı.

Kar yağışının etkili olduğu kentte öğrenciler, uzun süre sonra kavuştukları arkadaşlarıyla kar topu oynayarak eğlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, tüm okulları dezenfekte ettiklerini ve kademeli yüz yüze eğitime başladıklarını aktardı.

Muş'un düşük riskli iller arasında yer aldığını belirten Kıvanç, "Yüz yüze eğitime başladık. İnşallah bir daha sekteye uğramaz. Öğrencilerimizi özlemiştik. Bugün öğretmenler öğrencileriyle bir araya geldi, özlemlerini giderdi. Seyreltilmiş sınıflarda eğitim haftanın 2 günü yüz yüze eğitim devam edecek." diye konuştu.

Hakkari

Hakkari'de de Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve şube müdürlerinin katılımıyla tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Belirlenen kurallara uydukları gözlenen öğrenciler, sosyal mesafe kuralları kapsamında dezenfekte edilen sınıflara alındı.

Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun aradan sonra çocuklarla buluşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Kentin Kovid-19 ile mücadele iyi durumda olduğunu belirten Gür, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin salgın döneminde aldığı kararların, sağlık çalışanlarımızın fedakarca mücadelesinin ve halkımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesinin bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Bunun sonucunda da çocuklarımızla şu anda yüz yüze eğitime başladık. 1-2 sınıfı ziyaret etme şansımız oldu. Çocukların gözlerinin içindeki sevinç, mutluluk bize yeter diyoruz. Salgının azalmasıyla haftanın 5 günü tam zamanlı eğitime başlamayı ümit ediyoruz."

Bitlis

Düşük riskli iller arasındaki Bitlis'te de ilk ve ortaokullar ile liselerdeki öğrenciler, uzun bir aranın ardından okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Sabah saatlerinde okullarına giden öğrenciler, seyreltilmiş sınıflarda derse başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz, Merkez Şehit Mahir Ayabak İlkokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta 458 okulu eğitim öğretime açtıklarını ve herhangi bir vakaya rastlanmadığını söyledi.

Kentteki diğer okullarda da eğitime başladıklarını belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın belirlediği programa göre 5-6-ve 7'nci sınıflarda 2'şer gün, 8 ve 12'nci sınıflarda da planlamaya göre 3 veya 4 gün eğitim verilecek. YBO ve köy okullarımızda 5'er gün kesintisiz eğitime devam ediyoruz. Her çocuğumuz maskesini takarak mesafesini koruyor. Okullarımızı dezenfekte ediyoruz. Temennimiz, herhangi bir vaka olmadan sezonu tamamlamaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız