Sokaklar boş kaldı (2)

Van'da İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ediyor. Van'da kentin çeşitli bölgelerinde uygulama noktaları kuran polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Ekipler, Van'ın en işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı kavşağında denetimler yaptı, genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar