Son dakika haberi | Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Son dakika haberi | Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Erzurum yazısı ve polis aracı Boş cadde ve sokaklar Erzurumspor yazısı Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü ERZURUM - Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Erzurum yazısı ve polis aracı

Boş cadde ve sokaklar

Erzurumspor yazısı Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

ERZURUM - Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Cuma günü saat 19.00'da başlayan ve 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyduğu gözlendi.

Cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı Erzurum'da, güvenlik güçleri dışarı çıkanların belgelerini kontrol etti, Kovid-19 kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Son dakika haberi | Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberi | Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberi | Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberi | Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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