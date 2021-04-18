Son dakika haberi | Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Son dakika gündem haberi... Erzurum yazısı ve polis aracı Boş cadde ve sokaklar Erzurumspor yazısı Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü ERZURUM - Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.