Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

08.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:12
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Van'da kentin çeşitli bölgelerinde uygulama noktaları kuran polis ekipleri tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Soka çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı.

Bitlis

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentte sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi, "Evde kal" anonsları yaptı.

Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Muş

Muş'ta da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstasyon ve Atatürk caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yapıyor.

Hakkari

Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla sessizliğin hakim olduğu kentte denetimlerini sürdüren polis ekipleri, farklı noktalarda uygulama yaparak araçları kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberleri | Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Yaşar Güler İlham Aliyev Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Pınar Altuğ Cemal Hünal
Spor Samatta Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 22:20:25. #1.15#
title