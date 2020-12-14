Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu
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Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu

14.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:45
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı.

Kentin çeşitli bölgelerinde uygulama noktaları kuran polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Muş

Muş'ta da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğu kentte, polis ekipleri mahallelerde anons yaparak vatandaşları uyardı.

Hakkari ve Bitlis

Hakkari ve Bitlis'te de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından vatandaşların evlerine çekilmesi ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri kent merkezlerinde denetimlerini sıkılaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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