Kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
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Kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

23.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:05

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 114 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 114 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Muş'ta 11 ve Bitlis'te de 40 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerinin gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kar yığınlarının iş makinesiyle şehir dışına taşındığını ifade eden Asya, "Öncelikli olarak ana caddeleri ulaşıma açan ekiplerimiz, kaldırımları da temizleyerek yayaların sıkıntı yaşamamasını sağlıyor. Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
Kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
Kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
Kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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