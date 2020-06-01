Van Müftülüğünden kan bağışı
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Van Müftülüğünden kan bağışı

Diyanet İşleri Başkanlığının kan bağışı çağrısına Van İl Müftülüğü tam destek verdi.

Van Müftülüğünden kan bağışı
01.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:02

Diyanet İşleri Başkanlığının kan bağışı çağrısına Van İl Müftülüğü tam destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kan bağışı çağrısına destek olmak üzere Van Müftülüğü personelleri kan bağışında bulundu. Müftülük binasının önüne Kızılay Kan Toplama Merkezine ait kan bağış aracı kuruldu. Kan bağışı kampanyasına çok sayıda müftülük personeli destek verdi. - VAN

Kaynak: İHA

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