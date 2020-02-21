Van minik meryem, posteri önünde 'atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladı
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Van minik meryem, posteri önünde 'atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladı

Minik Meryem, posteri önünde 'Atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladıMERSİN'de, Bilek Güreşi Yarışması'nda halasını izlemek için spor salonuna giden Meryem Orbay (3), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin önünde, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağladı.

21.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:07
Van minik meryem, posteri önünde 'atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladı

Minik , posteri önünde 'Atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladı

'de, Bilek Güreşi Yarışması'nda halasını izlemek için salonuna giden Meryem Orbay (3), Gazi 'ün posterinin önünde, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağladı. Anne Büşra Orbay, cep telefonu kamerasıyla kızını çekerken, sakinleştirmeye de çalıştı.

Vanlı olan ve 'de yaşayan Hasan- Büşra Orbay çifti, minik kızları Meryem'in halasının da katıldığı Bilek Güreşi Yarışması'nı izlemek için spor salonuna gitti. Yarışma devam ederken, Meryem Orbay, duvarda asılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini gördü. Koşarak, posterin önüne giden Meryem, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağlamaya başladı. Annesi bu anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerken, Meryem'i de sakinleştirmeye çalıştı. Minik Meryem, bir süre Atatürk posteri önünde gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

VAN, (DHA)

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Van minik meryem, posteri önünde 'atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladı
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