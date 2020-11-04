Van milletvekillerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'na ziyaret

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile görüştü.

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile görüştü.

Çalışmaların yeniden başladığı Van çevre yolu başta olmak üzere kentin kara, hava ve demiryolu ulaşım talepleri ile iletişim ve altyapı gibi birçok önemli konuyu Bakan Karaismailoğlu'na ileten Van milletvekilleri, ziyaretin ardından ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Ulaşım ve iletişim hızla gelişen günümüz dünyasında öncelikler arasında yer almakta olup, kişisel ve toplumsal ihtiyaçlar hiyerarşisinde önemli ve diğer sosyal alanları etkileyecek güce sahiptir. Coğrafi konumu itibariyle stratejik bir öneme sahip olan ilimiz, bu avantajlı konumu sayesinde İpekyolu güzergahında olup, yurt içi ve yurt dışı ticari hareketliliği de kullanarak lojistik anlamda cazibe merkezi olmaya elverişlidir. Ulaştırma ise bunu sağlayacak temel ve öncü sektördür. Ulaşan ve erişen bir Van için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile ilgili bütün projeleri ve talepleri Bakanımıza arz ettik ve bunlarında takipçisi olacağız" denildi.

Çevre yolu

Daha önce çevre yolunun şehrin trafik hacmi hesaplanarak planlanarak ihale edildiği ifade edilen açıklamada, "Ancak imar çalışmaları ve itirazlar nedeniyle yıllardır başlanılmamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar çalışmalarının tamamlandığı etaplarda tapu tescilleri yapılmıştı. Çevre yolu güzergahında ihalesi yapılmış olan Kuzey Edremit etabının tescil işlemleri devam ederken geçen hafta yol çalışması başladı. İnşallah bundan sonraki süreç akamete uğramadan devam edecektir. Toplam 60 kilometre olarak planlanmış çevre yolunun geriye kalanının tamamının ihale edilmesi ve ödenek aktarılması hususunu Bakanımız ile görüştük" ifadeleri kullanıldı.

Van-Şırnak karayolu

Van'ın ulaşımı ve ticareti için önemli bir proje olan Van-Şırnak yolunu da Bakan Karaismailoğlu'na ilettikleri belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"İran-Kapıköy Sınır Kapısı ile Irak-Habur Sınır Kapısını birbirine bağlayacak bu stratejik yolun önemini ifade ederek projenin Van tarafında başlatılmasını talep ettik. Geçen yıl şubat ayında Bahçesaray karayolu üzerinde meydana gelen çığlar nedeniyle 42 vatandaşımızı kaybetmiştik. Bu acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin ve yatırımların yapılmasını talep ettik. Özellikle çığın düştüğü bölgenin çok riskli olduğunu belirterek 3010 rakımlı Karabet Geçidinin olduğu bu bölgeye yapılan prefabrik kar tünelinin uzatılmasını teklif ettik. AK Parti hükümetlerimiz döneminde ulaşım alanında, bölgemizde yapılan prestijli yatırımlardan biri olan Kuskunkıran Tüneli, 2 bin 306 metre uzunluğunda tek tüp olarak 2012 tarihinde tamamlanarak trafiğe açılmıştı. Tünelin uzun ve tek tüp olması nedeniyle zaman zaman kazalar meydana gelmekte olup, trafik akışı ve güvenliğini kesintiye uğratmaktadır. İkinci tüpünde yapılması gerektiği konusunda hassasiyetimizi Bakanımıza ilettik."

Güzeldere tünelleri

Van- Hakkari arasında yapımı devam eden yol çalışmaları ve Güzeldere tüneli ile ilgili çalışmaların hızlandırılmasının da talep edildiği dile getirilen açıklamada, "Sürücülerin ve vatandaşlarımızın korkulu rüyası haline gelen 32 viraj olarak bilinen Güzeldere Geçidi bu proje ile bypass ediliyor. Daha güvenilir, konforlu ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanıyor. Şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak ve transit geçişle trafik akışı hızlandıracak, ana arter üzerinde bulunan havaalanı, Karayolu ve üniversite köprülü kavşakları ile ilgili talebimizi tekrar Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ilettik. Karayolları Genel Müdürlüğünde gönderilmiş olan projelerin onaylanması ve yatırım programına alınmasını istedik" denildi.

Şebeke sorunu olan yerleşim yerleri

Mobil kapsama alanı dışında kalan kırsal mahallelerin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Buradaki vatandaşlarımızdan gelen talepleri Bakanımızla paylaştık. Daha önce 'Evrensel Mobil Kapsama Projesi' dahilinde Türkcell ile yapılan protokol gereği bu tür yerlere mobil baz istasyonları kurulduğunu, bunun yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini ilettik. Korona virüs salgını nedeniyle ülkemizde devam etmekte olan uzaktan eğitim de göz önünde bulundurularak iletişim ve internet altyapısının güçlendirilmesini istedik" ifadelerine yer verildi.

Balıkçı barınakları

Van Gölü'nün Türkiye'nin en büyük gölü olup ayrıca dünyanın da en büyük sodalı gölü olduğu hatırlatın açıklamada, "Van Gölü yüzölçümü 3.713 kilometrekarelik yüzey alanıyla Marmara Denizi'nin 3'te biri büyüklüğünde devasa bir ekosistemdir. Van Gölü üzerinde tarihi ve turistik özelliğe sahip dört ada ve göl etrafında birçok koy bulunmaktadır. Sosyal ve ekonomik potansiyeli zengin olan Van Gölü'nde ki alt yapı eksikliğine dikkat çektik. Altyapı eksikliği nedeniyle Van Gölü'nden yeterince istifade edemediğimizi anlattık ve bu konuda Bakanımızdan güçlü bir destek istedik. Bu kapsamda Van Gölü kıyısında bulunan Erciş, Muradiye, Tuşba, Edremit ve Gevaş ilçelerimizde balıkçı barınakları yapılması talebinde bulunduk. Söz konusu ilçelerde çok sayıda balıkçı teknesi ve gezi tekneleri bulunduğunu ancak korunaklı bir barınak olmadığı için vatandaşların mağdur olduğunu söyledik. Deniz ulaşımı, balıkçılık ve göl turizminin desteklenmesi için teklif edilen projelerin kabul edilmesi ve yatırım programına alınmasını talep ederek, Erciş, Çitören balıkçı barınakları ile Yeşilsu balıkçı barınağına ait etüt proje ve Tuşba iskelesi için ödenek tahsis edilmesini istedik" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı