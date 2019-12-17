Van Milletvekili Arvas, bütçe görüşmelerinde AK Parti grubu adına konuştu

17.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:27

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye Büyük Meclisi Genel Kurulunda görüşülmekte olan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bütçesi üzerine AK Parti grubu adına lehte konuştu.



Genel Kurula hitap eden Arvas; AK Parti döneminde kurulan DAP İdaresinin temel amacının, kalkınma çabası içinde olan Doğu Anadolu Bölgesinin sosyal, ekonomik, çevresel ve kentsel kalkınmasını hızlandırmak, bölgesinin gelişmişlik endeksini yükseltmek, uygulamaları yerinde koordine etmek, bölgede yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerini yerine getirmek olduğunu söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminde; ülke kalkınmasının, bölgesel kalkınma ile doğru orantılı olması yönünde uygulamalar yapıldığını hatırlatan Arvas, bu doğrultuda bölgeler arası gelişmişlik farklarını dengelemek için ajanslar ve kalkınma idarelerinin kurulduğunu hatırlattı. Bu kuruluşlar üzerinden bölgesel kalkınmayı desteklemek üzere yüzlerce projeye kaynak aktarıldığını belirterek, AK Parti döneminde Doğu Anadolu Bölgesine geçmişe kıyasla daha fazla önem verildiğini ifade eden Arvas, "Yükte hafif pahada ağır" işler yapan DAP Kalkınma İdaresinin, çeşitli sektörlere yönelik programlar uygulayarak bölgede yer alan birçok kamu kuruluşu, yerel yönetimler ve üniversitelerin projelerine finansman desteği sağladığını kaydetti. Arvas, bu kapsamda küçük ölçekli tarımsal sulama, hayvan içme suyu göletleri, bitkisel ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, tarihi kent bölgelerinin canlandırılması, okuma kültürünün geliştirilmesi ve güneş enerjisi gibi başlıca projeleri finanse ettiğini anlattı. Milletvekili Arvas, "DAP İdaresi faaliyetlerine başladığı 2013 yılından bugüne kadar bin 481 adet projeyi destekleme kapsamına almış ve bu projelere toplam 739 milyon TL ödenek tahsis etmiştir. Küçük ölçekli tarımsal sulama projeleri kapsamında; 2013-2019 yılları arasında toplam 805 adet proje desteklenmiştir. Projelerin tamamlanması ile 4 bin kilometre kanal inşa edilerek 156 bin hektar alan sulamaya açılacaktır. 2014-2019 yılları arasında Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında toplam 202 adet makine ekipman desteği sağlanmıştır. Ayrıca 21 bin 719 hektar mera alanında göçerlerin yaşam şartlarının iyileştirilmesine destek sağlanmış, bölge çiftçilerimize 900 ton yem bitkisi tohumu dağıtılmıştır. Doğu Anadolu'da faaliyet gösteren çiftçilerimiz için Atatürk, Fırat ve Van Yüzüncü Yıl üniversiteleri bünyesinde 3 adet çiftçi eğitim merkezi kurulmuştur. Yine 2014-2019 yılları arasında 4 milyon metreküp su depolama hacmi kapasitesine sahip 215 adet hayvan içme suyu projesine destek verilerek meralarda hayvanların içme suyu ihtiyacı giderilmesi sağlanmıştır. Meralarda hayvanların su ihtiyacı için 30 bin 121 adet sıvat dağıtılmıştır. Hayvancılığın katma değeri daha yüksek bir şekilde yapılması amacıyla 28 adet canlı hayvan pazarı ve 27 adet kesimhane yapımına destek sağlanmıştır. Ayrıca DAP İdaresi desteği ve finansmanı ile geliştirilen ve Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olan 'Mobil Koyun Banyoluğu', DAP bölgesinde çiftçilerin kullanıma sunularak DAP illerine birer adet teslim edilmiştir. Tarihi kimliğe sahip alanları canlandırmak amacıyla restorasyon çalışmaları için 37,2 milyon TL bütçeyle 32 adet proje desteklenmiştir. Özellikle gelir düzeyi düşük kesimlerinin bulunduğu yerleşim yerlerinde ikamet eden, çocuk ve gençlerin okuma ilgisini artırmak ve nitelikli vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla, DAP İdaresi tarafından teknolojik ve modern mekanlar oluşturmuştur. Bu temel anlayışla 136 projeye toplam 22,4 milyon TL kaynak aktarılmıştır" dedi. - VAN

Kaynak: İHA