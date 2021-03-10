Van merkezli terör operasyonu: 5 gözaltı
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Van merkezli terör operasyonu: 5 gözaltı

10.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:13
Van merkezli terör operasyonu: 5 gözaltı

Van merkezli düzenlenen terör operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van merkezli düzenlenen terör operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım ve Yataklık Etmek suçundan 10 Mart 2021 tarihinde Van, Şırnak ve Hakkari illerinde operasyon icra edilmiş olup, 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Van merkezli terör operasyonu: 5 gözaltı
Van merkezli terör operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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