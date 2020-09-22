Son Dakika | Van merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
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Son Dakika | Van merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika gündem haberi: Van merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bazıları muvazzaf asker olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika | Van merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
22.09.2020 08:48 | Son Güncelleme: 22.09.2020 08:55

Van merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bazıları muvazzaf asker olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, TSK ve jandarma içerisinde mahrem imamlar tarafından kullanılan ardışık arama/ankesör/büfe ve voip hatlar üzerinden arama ve haklarında bilgi/belge bulunan 3 muvazzaf subay, 6 muvazzaf astsubay, 4 muvazzaf uzman çavuş, 1 KHK ile ihraç subayı, 1 emekli subay, görevden uzaklaştırılan 2 astsubay, sözleşmesi fesih edilen 1 uzman çavuş, askeri öğrencilikten atılan 1 kişi olmak üzere toplam 19 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Van merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Batman ve Şırnak illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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