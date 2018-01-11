Van Merkezli Deaş Operasyonu: 7 Tutuklama

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen Van merkezli operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Aralık 2017 günü DEAŞ terör örgütüne yönelik, Suriye-Irak çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahıslarla ilgili Van merkezli Diyarbakır ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Eş zamanlı operasyonda Van'da 13, Diyarbakır'da 9 ve Mardin'de de 1 olmak üzere toplam 23 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltında bulunan şüpheliler, 10 Ocak 2018 günü sevk edildikleri adli makamlarca 16'sı adli kontrol kararı ile serbest, 7'si de tutuklanmıştır" denildi.

(İHA)