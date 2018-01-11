Van Merkezli Deaş Operasyonu

Van merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 7'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Aralık 2017'de Van merkezli Diyarbakır ve Mardin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahıslara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda Van'da 13, Diyarbakır'da 9 ve Mardin'de bir olmak üzere 23 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 7'sinin tutuklandığı, 16'sının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.