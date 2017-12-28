Van Merkezli Deaş Operasyonu

Van merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Van merkezli Diyarbakır ve Mardin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda Van'da 13, Diyarbakır'da 8 ve Mardin'de bir olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.