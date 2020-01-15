Van merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
Haberler » Güncel » Van merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı - Haber

Van merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Van merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

15.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:00
Van merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim alırken, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları belirlenip okuldan ihraç edilen 8 öğrenciye yönelik çalışma yürütüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Van, İstanbul, Adana, Konya, Erzurum ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin de yakalanma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler