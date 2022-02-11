VAN MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ'YE OPERASYON; 4 TUTUKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
VAN merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
VAN (DHA) - VAN merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları belirtilen, şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Van merkezli 5 ilde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma' suçundan haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2'si kamu görevlisi 4 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi de yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.